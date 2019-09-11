Прямой эфир

Роскачество рассказало о способах распознать фальшивых благотворителей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскачество рассказало о том, как распознать фальшивых благотворителей в Сети и отличить реальный призыв о помощи от мошенничества и спекуляции на эмоциях. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в среду, 11 сентября.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется жертвовать деньги через большие и проверенные благотворительные фонды, а не переводить частным лицам. «Фонды никогда не прячутся, в них можно всегда проверить информацию», — говорится в сообщении.

Добра хватает: почему не вся благотворительность одинаково хороша
Где найти новогодние акции, которые действительно приносят людям пользу

Кроме того, сайт фонда должен иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде, так как он предполагает ввод персональных и платежных данных. Об этом свидетельствуют символы https и изображение замочка в адресной строке.

Также стоит проверять подлинность фотографий, размещенных на сайте, сделав поиск по картинке в поисковике. Проверять необходимо и реквизиты. Настоящие фонды не будут собирать деньги на карты или счета физлиц, а также на электронные кошельки.

«Что касается благотворительности в отношении частных лиц: переводите деньги только людям, которых знаете лично, при этом лучше позвонить и уточнить, что описанная ситуация действительно произошла. Прежде чем пересылать информацию о сборе средств, обязательно проверьте ее», — говорится в релизе.

Реквизиты можно проверить с помощью поисковика, если это мошенники, их данные могу быть указаны в Сети.

«Мы призываем людей помогать через фонды и обдуманно — не жертвовать на личные карты по объявлениям в соцсетях, проверять фонды, прежде чем сделать перевод. Сейчас привлечь к ответственности мошенников, которые ведут псевдоблаготворительные сборы и в интернете, и на улицах или в общественном транспорте, очень сложно», — заявила исполнительный директор благотворительного собрания «Все вместе» Кира Смирнова.

27 августа эксперты Роскачества рассказали о потенциальной опасности покупки продуктов с рук для здоровья. Также специалисты дали рекомендации для тех, кто все-таки хочет пользоваться услугами частных продавцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Цветном бульваре пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва»
«Русфонд» оплатит лечение пятерых детей на собранные для Фриске деньги

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019