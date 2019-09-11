Роскачество рассказало о способах распознать фальшивых благотворителей

Роскачество рассказало о том, как распознать фальшивых благотворителей в Сети и отличить реальный призыв о помощи от мошенничества и спекуляции на эмоциях. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в среду, 11 сентября.

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется жертвовать деньги через большие и проверенные благотворительные фонды, а не переводить частным лицам. «Фонды никогда не прячутся, в них можно всегда проверить информацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, сайт фонда должен иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде, так как он предполагает ввод персональных и платежных данных. Об этом свидетельствуют символы https и изображение замочка в адресной строке.

Также стоит проверять подлинность фотографий, размещенных на сайте, сделав поиск по картинке в поисковике. Проверять необходимо и реквизиты. Настоящие фонды не будут собирать деньги на карты или счета физлиц, а также на электронные кошельки.

«Что касается благотворительности в отношении частных лиц: переводите деньги только людям, которых знаете лично, при этом лучше позвонить и уточнить, что описанная ситуация действительно произошла. Прежде чем пересылать информацию о сборе средств, обязательно проверьте ее», — говорится в релизе.

Реквизиты можно проверить с помощью поисковика, если это мошенники, их данные могу быть указаны в Сети.

«Мы призываем людей помогать через фонды и обдуманно — не жертвовать на личные карты по объявлениям в соцсетях, проверять фонды, прежде чем сделать перевод. Сейчас привлечь к ответственности мошенников, которые ведут псевдоблаготворительные сборы и в интернете, и на улицах или в общественном транспорте, очень сложно», — заявила исполнительный директор благотворительного собрания «Все вместе» Кира Смирнова.

27 августа эксперты Роскачества рассказали о потенциальной опасности покупки продуктов с рук для здоровья. Также специалисты дали рекомендации для тех, кто все-таки хочет пользоваться услугами частных продавцов.