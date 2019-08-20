«Русфонд» оплатит лечение пятерых детей на собранные для Фриске деньги

«Русфонд» оплатит лечение пятерых детей от трех до 14 лет, больных раком, за счет средств, взысканных с наследников певицы Жанны Фриски. Об этом ТАСС во вторник, 20 августа, сообщил представитель благотворительной организации.

Общая сумма средств, которые пойдут на лечение детей, составляет более 13,5 млн рублей.

Жанна Фриске умерла в 2015 году от онкологического заболевания, на ее лечение было собрано около 25 млн рублей, при этом родственники певицы предоставили суду документы на оплату лечения в сумме 4,12 млн рублей.

Суд отклонил апелляцию семьи Фриске и признал законным решение о том, что средства, собранные на лечение экс-участницы группы «Блестящие», будут взысканы с ее родственников. В начале августа этого года «Русфонд» получил все деньги, не потраченные на лечение певицы, сумма составила 21,6 млн рублей.

11 августа 2017 года сообщалось, что собранные на лечение певицы Жанны Фриске средства будут потрачены на лечение онкобольных детей.