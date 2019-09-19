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«Роскачество» составило рейтинг лучших клубничных йогуртов

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Фото: Depositphotos
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Эксперты «Роскачества» составили рейтинг клубничных непитьевых йогуртов 28 торговых марок. Товары проверяли по 62 показателям, в том числе на безопасность и наличие в составе красителей и консервантов.

В исследование вошли йогурты стоимостью от 11,5 до 76,3 рубля за 100 г, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

Безопасность

По результатам испытаний повышенным требованиям стандарта «Роскачества» соответствовали клубничные йогурты «Слобода», «Снежок», «Чудо» и «Эковакино».

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В «Талицком йогурте» эксперты обнаружили группы бактерий кишечной палочки, предположительно появившиеся из-за нестерильных условий на производстве.

В торговых марках «Вкуснотеево», «Милково», «Б.Ю. Александров» и «Искренне Ваш» дрожжей оказалось больше, чем положено по техническому регламенту.

Качество

Все производители использовали для изготовления своих йогуртов свежее молоко. Кроме того, практически все йогурты оказались полезными на протяжении всего срока годности.

Исключение составили «Ирбитский» и «Талицкий». В них полезных бактерий недоставало не только в конце срока хранения, но и в середине, отметили в организации.

При этом в подавляющем большинстве йогуртов нет ни нарушений по микробиологии, ни консервантов, одновременно количество молочнокислых бактерий в них остается высоким в течение всего срока годности.

Ранее 1 июля в России в силу вступили новые правила торговли молочными продуктами, обязывающие магазины отделять в своих торговых зaлaх молочную продукцию от товaров, изготовленных с использовaнием зaменителей молочного жирa.

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