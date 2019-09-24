В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки детской воды

Эксперты «Роскачества» изучили безопасность питьевой детской воды 21 торговой марки. Анализу подверглась вода для детей до трех лет в емкостях объемом от 0,33 до 6 л, закупочной стоимостью от 8 до 175 рублей за литр.

Опасной детской воды на российском рынке не обнаружено, но в продукции нескольких производителей содержание калия и фтора расходилось с заявленным. Об этом говорится в сообщении на сайте организации во вторник, 24 сентября.

Исследование образцов проходило по 109 показателям качества и безопасности. Изучалось не только возможное содержание в воде энтерококков и кишечной палочки, но и наличие потенциально опасных веществ — нефтепродуктов, нитратов и тяжелых металлов.

«Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной», — отметили специалисты. Товары 10 торговых марок соответствуют и обязательным требованиям безопасности, и опережающим требованиям добровольного стандарта «Роскачества».

«Микробиологические показатели всей исследованной продукции после вскрытия упаковки соответствовали гигиеническим требованиям, вода готова к употреблению без кипячения», — отметили в организации.

Вода не подвергалась хлорированию. В ней не обнаружено таких консервантов, как диоксид углерода или сернокислое серебро.

Вопросы у проверяющих возникли в части маркировки воды. Так, содержание калия и фтора в воде ряда производителей расходилось с заявленным на этикетке показателем.

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