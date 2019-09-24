Прямой эфир

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки детской воды

0
Фото: ТАСС/Подгайко Антон
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты «Роскачества» изучили безопасность питьевой детской воды 21 торговой марки. Анализу подверглась вода для детей до трех лет в емкостях объемом от 0,33 до 6 л, закупочной стоимостью от 8 до 175 рублей за литр.

Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции
Если в терминологии наведут порядок, производителям таких продуктов придётся подтверждать их натуральный состав

Опасной детской воды на российском рынке не обнаружено, но в продукции нескольких производителей содержание калия и фтора расходилось с заявленным. Об этом говорится в сообщении на сайте организации во вторник, 24 сентября.

Исследование образцов проходило по 109 показателям качества и безопасности. Изучалось не только возможное содержание в воде энтерококков и кишечной палочки, но и наличие потенциально опасных веществ — нефтепродуктов, нитратов и тяжелых металлов.

«Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной», — отметили специалисты. Товары 10 торговых марок соответствуют и обязательным требованиям безопасности, и опережающим требованиям добровольного стандарта «Роскачества».

«Микробиологические показатели всей исследованной продукции после вскрытия упаковки соответствовали гигиеническим требованиям, вода готова к употреблению без кипячения», — отметили в организации.

Вода не подвергалась хлорированию. В ней не обнаружено таких консервантов, как диоксид углерода или сернокислое серебро.

Вопросы у проверяющих возникли в части маркировки воды. Так, содержание калия и фтора в воде ряда производителей расходилось с заявленным на этикетке показателем.

Ранее, 1 июля, в России в силу вступили новые правила торговли молочными продуктами, обязывающие магазины отделять в своих торговых зaлaх молочную продукцию от товaров, изготовленных с использовaнием зaменителей молочного жирa.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскачество» составило рейтинг лучших клубничных йогуртов
Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019