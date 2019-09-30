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Бориса Джонсона обвинили в домогательствах

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Британский премьер-министр Борис Джонсон приставал к своим коллегам-женщинам, когда возглавлял политический журнал The Spectator. В непристойном поведении его обвинила журналистка Шарлотта Эдвардс.

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Колумнист The Sunday Times посвятила свой материал событиям почти 20-летней давности. В нем Эдвардс написала, что всё произошло на совместном обеде «в конце 1990-х или начале 2000-х». Тогда журналистке было немного более 20 лет, а Борису Джонсону — чуть более 30 лет.

«Под столом я почувствовала руку Джонсона на своем бедре. Он сжал его», — написала она, указав, что рука главреда продвинулась выше.

Женщина, которая сидела по другую сторону от действующего британского премьера, позже рассказала журналистке, что Джонсон повел себя с ней аналогичным образом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Эдвардс отметила, что ее обычной реакцией стало бы сопротивление, но всё происходило на рабочей встрече, поэтому она промолчала, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь премьер-министра заявил, что обвинения, предъявленные Джонсону, «не соответствуют действительности», пишет The Business Insider.

The Guardian уточнил, что сам премьер был взбешен информацией, появившейся в СМИ. В его представительстве случившееся охарактеризовали как «бред и глупость».

Джонсон возглавлял The Spectator с 1999 по 2005 год.

28 сентября сообщалось, что в отношении Джонсона может быть начато уголовное расследование по подозрению в злоупотреблении им служебным положением на посту мэра Лондона в 2008–2016 годах.

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