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Первая часть фильма «Большой Нижний Тагил» появилась в Сети

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В Сети появилась первая часть документального фильма «Большой Нижний Тагил». В ней рассказывается об истории храма Александра Невского. Глава «Народный храм» повествует о том, как строился и восстанавливался храм в Нижнем Тагиле.

Как уточняет ТагилСити.Ру, над фильмом работала группа из трех человек: журналист Андрей Вергилий, оператор Игорь Харьков, автор оригинального текста и краевед Дмитрий Кужильный. Пока создатели не решили, когда выйдет следующая часть документальной ленты, уточнив, что это будет зависеть от доходов, которые они получат от трансляции первой части.

Деньги на фильм «Большой Нижний Тагил» собирались на краудфандинговой платформе. В июле сообщалось, что за месяц пользователи пожертвовали лишь 102 рубля на съемки. Однако авторы заявили о намерении продолжить работу. В итоге создателям ленты удалось собрать 1 тыс. 202 рубля.

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