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Капитальный ремонт домов в Нижнем Тагиле завершили досрочно

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Власти Нижнего Тагила отчитались о досрочном завершении капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году. Всего с начала года было отреставрировано 45 объектов.

Как уточняет ТагилСити.Ру, всего на эти цели было направлено около 400 млн рублей. В «сталинках» отремонтировали кровли, фасады и перекрытия, обновили инженерные системы.

В региональном фонде содействия капремонта утверждают, что подрядчик вел работы по чертежам Нижнетагильского архива. В частности, удалось восстановить архитектурные элементы, в числе которых кованые ворота.

В 2020 году фонд планирует отреставрировать еще 44 дома. Всего же с момента начала программы ремонт сделали в 543 многоквартирных домах — это 22% жилого фонда Свердловской области.

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