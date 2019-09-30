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На Камчатке проходят учения морской пехоты и Тихоокеанского флота

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Двухстороннее бригадное тактическое учение, в котором принимают участие приморское и камчатское соединения морской пехоты, а также авиация и корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), стартовало на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

30 сентября морские пехотинцы были подняты по тревоге и выдвинулись в районы рассредоточения сил. По замыслу учения военнослужащие будут вести оборонительные действия в своей зоне ответственности, вторая группа морских пехотинцев отработают действия в наступлении.

Будет выполнено несколько этапов боевых стрельб десантно-штурмовых и батальонов морской пехоты, реактивных батарей, танковых подразделений и батарей противотанковых управляемых ракет. Всего в учении примут участие 4 тыс. военнослужащих и более 500 единиц боевой техники, пишет «Интерфакс – Дальний восток».

28 сентября сообщалось, что двустороннее бригадное тактическое учение с участием военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели на межвидовом полигоне «Опук» в Крыму.

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