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Минобороны России впервые выполнило пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс»

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Береговой комплекс «Бастион» российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс», сообщили в Минобороны России в пятницу, 27 сентября.

Ракета была пущена с территории Чукотки. Полет прошел в штатном режиме, и в установленное время ракета успешно поразила судно-мишень в акватории Чукотского моря на дистанции более 200 километров, передает «РИА Новости».

Отмечается, что пуск был проведен с необорудованной позиции. Техника и военнослужащие были доставлены к месту учения большим десантным кораблем Тихоокеанского флота, после чего совершили многокилометровый марш вглубь Чукотского полуострова.

Ранее, 25 сентября, стало известно, что российская военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработала крылатую ракету морского базирования «Оникс-М» с максимальной дальностью стрельбы до 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.

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