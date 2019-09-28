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Бригадное тактическое учение провели в Крыму

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Фото: kerchinfo.com
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Двустороннее бригадное тактическое учение с участием военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели на межвидовом полигоне «Опук» в Крыму. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Известия» 28 сентября.

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В ходе маневров морские пехотинцы под прикрытием армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали погрузку на борт большого десантного корабля «Орск» и произвели высадку морского десанта на необорудованный участок морского побережья.

Район оборонял условный противник, в роли которого выступили военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса, с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта.

В учении были задействованы более 3 тыс. военных, 30 самолетов и вертолетов, 12 кораблей и судов, в том числе фрегат «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Мираж», а также около 300 единиц военной и специальной техники, среди которых противокорабельные комплексы «Бастион», «Бал» и «Берег».

Ранее, 18 сентября, соединения морской пехоты и береговой обороны ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы из комплексов «Бастион» и «Берег» в рамках учений.

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