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Корабли ВМС Украины вышли в Черное море на учения

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Фото: armyinform.com.ua
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Украинский флот проведет учения в акватории Черного моря. Об этом сообщается во вторник, 24 сентября, на сайте информагентства украинского минобороны «АрмияInform». Там уточнили, что корабельно-катерный состав ВМС Украины вышел из Одессы к месту отработки учебно-боевых задач.

«В северо-западной части Черного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются в организации связи», — говорится в сообщении.

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Предполагается, что участники маневров будут также отрабатывать передачу данных «в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе».

Помимо этого подразделения украинских ВМС проведут бой с кораблем условного противника, потренируются отражать атаки с воздуха и оказывать поддержку аварийному кораблю.

Кроме того, будут отработаны маневры от условных атак противника, проведен бой с кораблем противника, отражение атаки с воздуха, а также учения по оказанию помощи аварийному кораблю.

О количестве кораблей, которые примут участие в маневрах, а также о продолжительности учений не сообщается.

В июле в Черном море прошли совместные учения Украины и НАТО Sea Breeze – 2019. В них были задействованы порядка 30 кораблей, 30 самолетов и более 900 военнослужащих. За маневрами проследил российский Черноморский флот, который был готов к реагированию на возможные опасные инциденты.

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