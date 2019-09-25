Более 13 тыс. артиллеристов провели масштабные стрельбы на полигонах Юга РФ

Масштабные стрельбы прошли на девятнадцати полигонах Южного военного округа. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, свыше 13 тыс. артиллеристов выполнили боевые задачи.

«В масштабных стрельбах были задействованы самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также минометы «Сани» и «Поднос», — говорится в сообщении.

Военнослужащие, в частности, «выполнили задачи развертывания в боевой порядок с марша, огневого поражения объектов условного противника, оперативной смены огневых позиций», — передает ТАСС.

Отмечается, что во время учений активно применялась беспилотная авиация, а также современные комплексы разведки, управления и связи.

Занятия проводились в комплексе с инженерной, военно-медицинской подготовкой и выполнением задач по радиационной, химической и биологической защите.

21 сентября сообщалось, что впервые в истории российских вооруженных сил полк ВДВ осуществил десантирование в полном составе с вооружением и техникой. По данным Минобороны, операция по высадке 2 тыс. десантников и более 200 единиц техники с 71 самолетом Ил-76 была проведена менее чем за 20 минут.