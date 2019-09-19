Прилетит вдруг десантник: на учениях «Центр» опробуют ВДВ нового типа

Самый амбициозный проект реформы Вооруженных сил проходит проверку на прочность. В ходе стратегических учений «Центр-2019», которые проходят в войсках Центрального военного круга, свой главный экзамен сдает первая в истории ВДВ аэромобильная бригада. По его итогам будет принято решение, продолжить ли формирование таких соединений или вообще свернуть проект, сообщили «Известиям» в Минобороны. В отличие от других частей ВДВ у этой бригады есть собственные вертолетные эскадрильи, благодаря которым десантники могут уничтожать объекты в тылу противника и в считанные часы совершать марши на сотни километров. Десантирование на вертолетах во большинстве ситуаций в разы эффективнее «традиционного» парашютного способа, отмечают эксперты.

Гаубицы в тылу

Аэромобильная бригада ВДВ будет сдавать экзамен на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Новое соединение ждет действительно серьезная проверка. Во время маневров, которыми руководит замглавы Минобороны Юнус-бек Евкуров, будет проведена высадка десанта вертолётным способом в тыл условного противника, уточнили в военном ведомстве. При этом к месту назначения впервые перебросят не просто бойцов, а полноценную тактическую группу с техникой и вооружением. На тяжелых транспортных вертолетах Ми-26 десантники доставят в заданный район автомобили-пикапы, багги, квадроциклы и противотанковые средства. А на внешних подвесках (тросах под вертолетом) будет переброшена и артиллерия —122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Первый опыт применения аэромобильных подразделений военные получили в прошлом году. На учениях «Восток-2018» одна из рот 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады также высаживалась в «тылу противника» с вертолетов. По итогам маневров было принято решение переформатировать бригаду в аэромобильную и обкатать на ней новые методы применения десанта. В нынешнем году она действует уже в штатном режиме.

Основное отличие аэромобильного соединения — наличие собственных вертолетных подразделений. Подчиняются они десантному командованию, что позволяет в разы сократить время на принятие решения об отправке сил в тот или иной район.

В состав авиагруппы входят две эскадрильи транспортных вертолетов Ми-8, две — крупнейших в мире транспортных вертолетов Ми-26 (летчики называют их «коровами»), а также подразделение ударных вертолетов.

Личные вертолеты

Десантирование на вертолетах имеет ряд преимуществ перед «традиционным» парашютным способом, отметил зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Во-первых, вертолеты более защищены от систем ПВО противника, потому что они могут идти на малых высотах, будучи незаметными для средств обнаружения, — рассказал он «Известиям». –Во-вторых, после десантирования машины могут оказывать огневую поддержку бойцам на земле. А кроме того, вертолеты позволяют высадить подразделения в конкретной точке. Это можно сделать тремя способами: собственно посадочным, в движении на высоте около метра над землей, а в случае отсутствия ровной площадки — на тросах или канатах.

В любом из этих случаев все десантники в считаные секунды оказываются в нужной точке, добавил полковник Валерий Юрьев. При высадке парашютным способом боец около двух минут находится в воздухе, представляя из себя мишень. Кроме того, парашютисты нередко приземляются на большом расстоянии друг от друга. Такой способ больше подходит для высадки крупных сил на большом участке местности, подчеркнул эксперт. Для тактического десанта более эффективно использование вертолетов, уверен он.

На все случаи

Эксперимент по созданию и применению аэромобильных соединений проходит в рамках масштабной реформы Воздушно-десантных войск, которая началось в этом году. В соответствии с её концепцией ВДВ должны превратиться в силы быстрого реагирования. В перспективе части и соединения «крылатой пехоты» станут автономными единицами, способными самостоятельно решать широкий круг задач. Кроме того, в рамках реформы Воздушно-десантные войска обзаводятся собственными танковыми подразделениями и тяжелыми огневыми средствами.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходит с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями запланированы на полигонах государств-партнеров.

Всего к маневрам привлечены около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Для участия в учениях вместе с российскими войсками прибыли воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана. Как заявил на открытии мероприятия замминистра обороны Юнус-бек Евкуров, маневры послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками, а также обеспечению стабильности и мира в Центрально-Азиатском регионе.