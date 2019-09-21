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Полк ВДВ впервые десантировался в полном составе и с техникой

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Впервые в истории российских вооруженных сил полк ВДВ осуществил десантирование в полном составе с вооружением и техникой. Видео с учений «Центр-2019» 21 сентября опубликовал телеканал «Звезда».

По данным Минобороны, операция по высадке 2 тыс. десантников и более 200 единиц техники с 71 самолета Ил-76 была проведена менее, чем за 20 минут. При этом скорость движения транспортной авиации достигала 360 км/ч.

Маневр отрабатывался в исходном районе для десантирования на удалении более 1,5 тыс. км от района предстоящих боевых действий на аэродромах в Ивановской, Рязанской, Ульяновской и Саратовской областях.

Десантники высадились в тыл условного противника и выполнили поставленные задачи, в том числе по захвату полевого аэродрома и обеспечения наступления основных сил.

В ходе учений «Центр-2019» была продолжена работа по созданию соединений ВДВ «нового типа».

Ранее военные показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).

Всего в учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники.

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