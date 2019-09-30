Восьмерых учениц гимназии в Иркутске выписали из больницы после массового отравления

Врачи выписали из больницы восьмерых учениц православной женской гимназии в Иркутске, которые были госпитализированы в результате массового отравления в учебном заведении.

В медицинском учреждении остаются две девочки, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В больнице остаются две девочки, остальных выписали. Девочек, возможно, выпишут сегодня (30 сентября)», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Массовое отравление в православной женской гимназии Иркутска произошло 24 сентября. 24 ученицы обратились за медицинской помощь, 11 девочек были госпитализированы. Одну школьницу 25 сентября перевели на амбулаторное лечение, в больнице оставались десять человек.

Следователи и сотрудники регионального Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления. Изъята документация о деятельности образовательного учреждения, опрашиваются дети и педагоги.