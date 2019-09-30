Прямой эфир

Восьмерых учениц гимназии в Иркутске выписали из больницы после массового отравления

0
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи выписали из больницы восьмерых учениц православной женской гимназии в Иркутске, которые были госпитализированы в результате массового отравления в учебном заведении.

В медицинском учреждении остаются две девочки, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В больнице остаются две девочки, остальных выписали. Девочек, возможно, выпишут сегодня (30 сентября)», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Массовое отравление в православной женской гимназии Иркутска произошло 24 сентября. 24 ученицы обратились за медицинской помощь, 11 девочек были госпитализированы. Одну школьницу 25 сентября перевели на амбулаторное лечение, в больнице оставались десять человек.

Следователи и сотрудники регионального Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления. Изъята документация о деятельности образовательного учреждения, опрашиваются дети и педагоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Отравившиеся в Крыму дети из Татарстана получат бесплатные путевки в лагеря

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019