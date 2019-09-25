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Проводится проверка после отравления в православной гимназии в Иркутске

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В Иркутске следователи и сотрудники регионального Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления учениц Православной женской гимназии. Изъята документация о деятельности образовательного учреждения, опрашиваются дети и педагоги. Все пострадавшие сдали анализы для бактериологического исследования.

Напомним, 24 сентября появилось сообщение о том, что несколько девочек госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Проводится доследственная проверка по признакам статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Ранее в Челябинской области три человека погибли, отравившись газом от гнилого картофеля в подвале частного дома.

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