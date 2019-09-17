Золотистый стафилококк стал причиной массового отравления шаурмой в Уфе

Специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии огласили причины отравления 16 жителей Уфы шаурмой. У одного из работников кафе, где готовили шаурму, а также в салате, который в нее добавляли, нашли золотистый стафилококк.

В итоге, как рассказала замглавы регионального ведомства Гарина Пермина, вирус выявили у всех отравившихся. Надзорные органы в качестве профилактики приостановили работу еще шести киосков «Шаурма Халяль», где готовят шаурму, принадлежащих тому же предпринимателю, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

О массовом отравлении сообщалось 12 сентября. Все пострадавшие признались, что ели шаурму из одного бистро в микрорайоне Сипайлово в Уфе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.