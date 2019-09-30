В Москве состоялся концерт социального проекта «Видеть сердцем»
В Москве состоялся концерт социального проекта «Видеть сердцем». На сцене — солисты Мариинки, артисты «Современника», ансамбль дома-интерната слепоглухих. В основе сюжета лежат истории из Евангелия. Средства от продажи билетов пойдут на благотворительность.
В Москве состоялся концерт социального проекта «Видеть сердцем». На сцене — солисты Мариинки, артисты «Современника», ансамбль дома-интерната слепоглухих. В основе сюжета лежат истории из Евангелия. Средства от продажи билетов пойдут на благотворительность.