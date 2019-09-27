Актер Александр Петров рассказал о желании заняться благотворительностью

Актер Александр Петров рассказал «Известиям» о желании сделать паузу в съемочной карьере, чтобы посвятить себя театру и благотворительности.

«Конечно, через какое-то время мне все же придется сделать паузу и уйти в тень года на полтора: нигде не сниматься, возможно, посвятить свое время и внимание другим, не менее важным вещам: благотворительности, театру», — сказал он.

При этом артист рассказал о разговоре с Константином Хабенским, который заверил его, что до 35 лет перерыва не будет.

«Поверь мне, до 35 лет, как минимум, будешь впахивать и ходить с горящими глазами. Потом да, все уже будет у тебя по-другому — и паузы будут, и жизнь пойдет другая. А сейчас даже не говори мне, что возьмешь перерыв, ни за что в это не поверю», — процитировал Петров.

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