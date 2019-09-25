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Актер Федор Добронравов рассказал о первом творческом вечере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Народный артист России Федор Добронравов рассказал «Известиям» о своем первом творческом вечере, который состоится 26 сентября в Московском международном Доме музыки.

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«Я так долго к этому шел и так боялся! Для меня само название «творческий вечер» ответственно. Но было много просьб его устроить. Это и склонило меня к положительному решению», — заявил актер.

Он добавил, что отказался от стандартного формата, в основе которого поэзия и музыка.

«Мне понравилась демократичная обстановка, которую я наблюдал на вечерах своих друзей, когда зрители задают вопросы, а артист отвечает. Здесь будет нечто подобное», — сказал Добронравов.

При этом он указал, что расскажет «что-то о себе, есть же счастливые люди, которые не смотрят телевизор и понятия не имеют, кто такой Федор Добронравов».

Федор Добронравов в 1988 году окончил Воронежский государственный институт искусств. В 1990-м по приглашению Константина Райкина переехал в Москву.

С 1990-го — актер театра «Сатирикон», с 2003-го служит в Московском академическом театре Сатиры. Дебютировал в кино в 1990 году. Известен ролями в сериалах «Тайны дворцовых переворотов», «Папины дочки», «Сваты» и др. Снялся более чем в 120 проектах.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Есть счастливые люди, которые не знают, кто я такой»

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