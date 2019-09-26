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Басилашвили отметит 85-летие спектаклем в БДТ

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Народный артист СССР Олег Басилашвили 26 сентября отмечает 85-летие. В интервью «Известиям» он рассказал, что встретит юбилей на сцене.

«В БДТ (Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова. — Ред.) зрители могут увидеть меня в ближайшее время в трех спектаклях. Это «Лето одного года» по сценарию американского драматурга Эрнеста Томпсона, в его основу легла пьеса «На золотом озере». А также спектакль по произведению Достоевского «Дядюшкин сон». Еще одна постановка называется «Палачи», — рассказал Басилашвили.

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Также он заявил, что не любит «эти юбилейные дни», поэтому постарается побыть в тесном кругу семьи: жены, дочки, двоих внуков шести и девяти лет.

О многочисленных гранях артиста «Известиям» рассказали друзья и коллеги юбиляра. Так, народный художник РСФСР Эдуард Кочергин указал, что Басилашвили был его «бесконечным оппонентом».

«Человек он по природе консервативный, и если в чем-то убежден — его не сдвинешь», — сказал Кочергин.

Режиссер Владимир Бортко признался «Известиям», что Басилашвили для него — «пример порядочного человека».

«Он искренен в том, что проповедует. Это высочайшего класса актер (об этом даже и говорить странно — настолько очевидно) и высочайшего класса человек», — считает Бортко.

Режиссер Владимир Краснопольский добавил, что Басилашвили — «жадный до любой роли», поэтому они ему удавались и удаются.

«Театральные постановки, фильмы, в которых он снимался, с каждым разом раскрывали какой-то другой кусочек его таланта, который раньше не мог раскрыться в силу того, что не было необходимости», — подчеркнул Краснопольский.

Подробнее — в материале «Известий»:

Марафон на сцене: Олег Басилашвили отметит 85-летие спектаклем

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