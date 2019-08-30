«Даже в самой последней бяке надо искать хорошее»

Роман Мадянов не хочет пускать публику на свою творческую кухню, считает, что главная задача любого мужчины — обеспечить свою семью, и грустит от мысли, что зрители его забудут. Об этом заслуженный артист России рассказал «Известиям» в преддверии выхода в прокат картины «Команда мечты», в которой он сыграл роль олигарха Александра Сурова.

— В фильме «Команда мечты» вы в очередной раз создали на экране образ богатого человека. Не надоело?

— Мне предлагают такие роли, вот и приходится сниматься. Когда-то я играл их еще чаще, сейчас, слава Богу, уже меньше. В моем герое в картине «Команда мечты» я разглядел сильного человека, который всего в этой жизни добился сам. У него была голубая мечта, и он сумел воплотить ее в жизнь. Всё свое босоногое детство он хотел иметь лошадь. Когда он вырос и состоялся в жизни, у него появилась возможность содержать целую конюшню, нанимать профессионалов, покупать самое дорогое и лучшее оборудование. Он разбирается в мельчайших деталях, это его страсть.

Теперь он хочет приучить к своему увлечению сына. Тем не менее сын пошел против его воли, чем поразил моего героя. Он понял, что это настоящий серьезный мужской поступок, за который стоит уважать ребенка. Это замечательная история.

— Знаю, что в работе над ролью вы всегда находите так называемые крючки, за которые можно зацепиться, выстраивая характер героя. Что накопали в душе Виктора Сурова?

— Это моя чисто актерская кухня, и залезать в нее я никому не дам. Рассказывать об этом зрителям совершенно не нужно. Зачем? В любой роли я всегда стараюсь найти неоднозначный, непрямолинейный ход. На персонажа становится интересно смотреть только тогда, когда нельзя определить, что у него внутри. А для артиста определения вроде «хороший человек» и «плохой человек» не существует и вовсе. Вот, смотрите вы на кого-то, и ведь с ходу не сможете сказать, что он плохой.

фильм Кадр фильма «Команда мечты» Фото: Централ Партнершип

— С первого взгляда, конечно, не смогу. Но в процессе общения какой-то вывод всё же сделать можно.

— Да, только не забывайте: это вы определили, что он плохой. Но представьте, например, что этот человек безгранично любит детей или за животных жизнь готов отдать. Что-то в своей жизни он делает просто замечательно, и, будучи плохим для вас, он не является таковым для кого-то другого. Нельзя про людей так говорить никогда. Это, как правило, зрительское ощущение, когда смотрят в кино и думают: «Вот же бяка…». А как по мне, даже в самой последней бяке надо искать хорошее — качества, за которые этого человека можно хотя бы просто уважать.

— Мы сейчас говорим о персонажах в кино, а если говорить о личном общении? В жизни вы столь же деликатны с людьми, как со своими персонажами?

— Нельзя никого судить, точка. Если вам с человеком удобно, тепло, контактно, то обсуждать другие его не самые лучшие стороны характера глупо. Если же вам неудобно, общаться дальше не хочется, какие-то черты в нем не нравятся, значит, это просто не ваш психотип. В таком случае надо прекратить общение. А осуждать и на каждом углу начинать говорить, какой он плохой и не такой, как надо, никто из нас не имеет права. Это мое незыблемое правило как на работе, так и в обычной жизни.

Представляете, если о вас будут плохо говорить? Это очень неприятно, согласитесь? Так зачем же вам поступать точно так же? Поступать надо так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Человеческие отношения — вещь очень хрупкая, достаточно не с той интонацией ответить человеку, чтобы задеть его чувства. Все мы очень разные, в этом отношении надо быть очень бережным.

— Жизненная мудрость пришла к вам с годами или профессия помогла?

— Думаю, сработало всё в комплексе. Мне действительно приходится разбираться в человеке, размышлять о том, почему он поступает именно так, а не иначе. Не понимая природу персонажа, на найдя в нем шрама от зажившей раны, не разобравшись, по какой причине на какие-то вещи он реагирует нервно, невозможно сыграть хорошо даже простую на первый взгляд роль.

Конечно, многое приходит с годами, с опытом. Фиксируешь, запоминаешь, а потом используешь и в профессии, и в жизни. Возникла, допустим, конфликтная ситуация, а я сразу начинаю анализировать, как ведет себя один, как отвечает ему другой. Сам того не замечая, я стою и мысленно разбираюсь в каких-то возникших передо мной перипетиях. Это здорово.

Мадянов Актер Роман Мадянов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Почему артисты, режиссеры и зрители вашего поколения говорят о том, что молодая поросль мельчает?

— Наверное, новым поколениям дают меньше возможностей и времени, чем было у нас. У нас всё развивалось поступательно, у сегодняшних молодых людей — более стремительно. К тому же уходит педагогическая школа. Не могу сказать, что они мельчают — скорее, возможностей нет себя проявлять.

Согласен, иногда человеку дают возможность снимать, а внутри у него ничего нет: мало читал, мало знает, мало интересовался. Всё у него на уровне блюдечка, в котором чай налит на поверхности, а чуть поглубже за душой ничего нету. Бывают и другие случаи: человек получил какой-то жизненный опыт, нахлебался, а потом вдруг собрался и сказал то, что всю жизнь хотел высказать. Поэтому и сейчас приходят хорошие молодые режиссеры, снимают за минимальные бюджеты очень хорошее кино — о том, что болит.

Но вообще ни в коем случае нельзя выступать с претензиями к новому поколению. Не волнуйтесь, среди них есть очень талантливые ребята, яркие звезды. Мне лишь не хочется, чтобы они только и думали, что о красивом теле и приятном личике. Мол, чуть постарели и всё, вас выкинули. Надо, чтобы за этим личиком была еще и душа — это самое главное. Перед ними вообще стоит страшный, жуткий выбор, да еще и интернет этот над башкой круглосуточно висит. Эта вот гадость (трясет в руке свой смартфон) отучает нас думать. Телефон водит нас по дороге, учит готовить… Что-то вспоминать, включать голову? А зачем? Вот только у нас есть еще одна коробочка (стучит себя по голове). Рядом с ней ни один компьютер и рядом не лежал, а мы, к сожалению, используем ее всего на 10% возможностей.

— Но в компьютеризации некоторых процессов всё же есть плюсы? Взять то же кинопроизводство.

— Да, программы сейчас такие, что загрузил что-то там в телефон, а он тебе уже выдал готовый результат, и париться не надо. А у нас как было? Грубо говоря, директором завода становился человек, который начал путь к своему кабинету с должности чернорабочего, потом стал наладчиком, после — начальником бригады, затем цеха и лишь потом директором. Это было правильно, потому что такому руководителю лапши на уши не повесишь, всё производство от А до Я он знает не понаслышке, весь путь прощупал собственными ручками.

Хуже такой длинный путь или лучше? Не знаю, время покажет. Пример, который я привел, довольно универсальный — у артистов тоже какие-то этапы становления в профессии безвозвратно уходят. Обучение — вот это колоссальная вещь, а у нас всё катастрофически быстро забывается, потому что каждый день появляется слишком много новой информации, которая беспощадно вытесняет из памяти старую. Вот и артистов забывают… Даже тех, у кого в недавнем прошлом была абсолютная, бешеная популярность.

— Вы задумывались о том, будут ли помнить вас? Какие чувства у вас это вызывает?

— Печаль. М не будет очень грустно, если обо мне забудут. Вселяет надежду лишь то, что в моей копилке свыше 200 проектов. Наверное, какие-то картины всё же останутся в истории. Иконостас у меня дай бог: там и работы с Георгием Николаевичем Данелия, и с Эльдаром Александровичем Рязановым, и Леонидом Иовичем Гайдаем. Зря начал перечислять, потому что назвать надо огромное количество выдающихся режиссеров, с которыми мне посчастливилось работать, и артистов, с кем приходилось быть в кадре. Это дорогого стоит.

Мадянов Актер Роман Мадянов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Обидно будет остаться в памяти Колобковым (персонаж Мадянова в сериале «Солдаты». — «Известия»). Мне приходится прикладывать очень много усилий, для того чтобы этот образ стерся из памяти зрителей, хоть роль эта и замечательная, сделанная добросовестно, достойно.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. Какие ценности прививали вам в вашей семье?

— Я с детства знал, что на плечах мужчины забота о семье, что муж — главный добытчик. Если решил чем-то заниматься — занимайся, если не твое — уходи и ищи, что тебе подходит. Но находиться в поиске постоянно недопустимо. У меня по жизни есть одно главное понятие — если нашел свое дело, то работай, тупо бей в одну точку. Не надо думать о том, что ты получишь, просто работай, тогда и результат всегда будет, а количество непременно перерастет в качество. Если ты мужчина, ты обязан обеспечить семью. Как ты это будешь делать, никого не волнует.

— Многие сегодняшние мужчины предлагают своим дамам всё оплачивать пополам: аренду жилья, продукты, путешествия. Что думаете о таком подходе?

— Неправильно это. Мы всего этого с Запада нахватались, а оттуда, поверьте, хватать не надо. Там уже загибается всё. Европе уже шандец настал, ребята, там сплошной Содом и Гоморра. Там люди дошли до такого маразма, что дальше некуда. Мы, русские, последний оплот нравственности — пока держимся, так что борьба у нас еще впереди.