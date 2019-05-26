От Лжедмитрия до Штыря: лучшие роли Евгения Ткачука

В российский прокат вышла научно-фантастическая драма «То, что никто не видит» о конфликте искусственного интеллекта и настоящей любви. Одну из главных ролей играет Евгений Ткачук, его герой — молодой ученый, оказавшийся в коме после неудачного эксперимента. Вернувшись в сознание, он сталкивается с серьезными проблемами. В преддверии похода в кинотеатры стоит вспомнить другие яркие образы, благодаря которым Евгений Ткачук считается одним из самых харизматичных молодых российских актеров.

Михаил Винницкий («Жизнь и приключения Мишки Япончика», 2011)

С самого начала своей карьеры Ткачук тщательно выбирал режиссеров. В его фильмографии рано появились фамилии Сокурова, Учителя, Хамдамова, тогда еще малоизвестного Крыжовникова — очевидно, артист сразу тяготел к авторскому кино. Но первая заметная роль у него была всё же на телевидении, в сериале про Мишку Япончика. Жесткие черты лица и глаза, которые за мгновение умеют из нежных становиться яростно-безумными, как нельзя лучше подходили для легенды преступного мира Одессы, воспетого Исааком Бабелем. Главная партия в гангстерском фильме — кто бы отказался от такого?

Леха («Зимний путь», 2013)

Критики и ценители независимого кинематографа заметили Ткачука, когда в 2013 году на престижном фестивале «Окно в Европу» в Выборге состоялась премьера картины «Зимний путь». Она оказалась скандальной, потому что там показывалась история неожиданной страсти уличного хулигана (его и играл Ткачук) и студента консерватории (Алексей Франдетти).

Это был бенефис Ткачука — казалось, когда его герой выходил из кадра, выдуманного режиссерами Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой, мир сиротел. Оператор Михаил Кричман откровенно наслаждался фактурой юного артиста, не слишком типичной для отечественного кино. Ткачук получил на том фестивале приз за лучшую мужскую роль, потом его наградили «Белым слоном», номинировали на «Нику». Это был прорыв.

Иван Шатов («Бесы», 2014)

Редчайший случай — в один год у Ткачука вышли два фильма по одному и тому же произведению Достоевского, причем в одном из них он сыграл жертву, а в другом — убийцу. Шатов достался Ткачуку в мини-сериале Владимира Хотиненко, историческом триллере с акцентом на актерскую игру и передачу атмосферы революционных брожений в XIX веке. Ткачук здесь мастерски передает разочарование бывшего нигилиста в бунтарских идеях, его покаяние, попытку начать новую жизнь, приняв бывшую жену, беременную от другого мужчины. Борьба со своим прошлым и отречение от самого себя, поиски нового пути — всё это отражается на лице Ткачука в полной мере.

Петр Верховенский («Бесы», 2014)

Вместе со своим другом и коллегой по театру Романом Шаляпиным Евгений Ткачук осуществил экспериментальную постановку, в которой от романа Достоевского осталось не так много — отдельные монологи и всего несколько персонажей, членов революционного кружка, которые замыслили убийство. Но не оно имеет главное значение для Верховенского — Ткачук разоблачает одержимость своего героя, его жажду разрушения, стремление к безграничной власти над умами и сердцами. В какой-то момент «Бесы» становятся чем-то средним между хореографическим перформансом и театральным этюдом, тем не менее вполне полно отражая природу злого гения во всей ее специфической притягательности.

Григорий Мелехов («Тихий Дон», 2015)

Нужно обладать смелостью, чтобы взяться за роль, которая стала канонической в исполнении Петра Глебова и с трудом далась даже такому мастеру, как Руперт Эверетт в экранизации Сергея Бондарчука. Ткачук нашел свое решение — он играет обычного парнишку, а не героя в привычном смысле слова. Мелехов поначалу ведет себя как подросток, и его взросление в жерновах страшной истории показано как преждевременное и травматичное. Реалистическая интерпретация романа, выполненная Сергеем Урсуляком, не у всех встретила одобрение, но Мелехов Ткачука не уступал своим предыдущим экранным воплощениям.

Витька Чеснок («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», 2017)

Артхит дебютанта Александра Ханта, как и «Зимний путь», был впервые показан в Выборге — и тоже сразу стал событием, сочетая в себе и зрительский потенциал, и авторское своеобразие. Герой Ткачука — циничный гопник, который тащит своего отца-алкоголика за много тысяч километров, чтобы сдать его в дом инвалидов и получить вожделенную квартиру в наследство. Но во время этого путешествия черствая душа Витьки постепенно начинает смягчаться, и Ткачук работает над этим «состоянием» изо всех сил, понимая, что в дуэте с Алексеем Серебряковым нельзя расслабляться.

Гришка Отрепьев («Годунов», 2018-2019)

Отрепьев — подарок для любого актера. Самозванец, лжец (даже на исповеди), юродствующий плут и в то же время лидер, способный заставить людей поверить в свое царское происхождение. Волк в овечьей шкуре, хамелеон — но в итоге лишь пешка в большой политической игре. Ткачуку необыкновенно идут и старинные русские рубахи, и европейские наряды Нового времени. А отношения с Мариной Мнишек отчасти напоминают предыдущие экранные романы актера, жестокие и опасные. В любом случае, в ансамбле суперзвезд, собранном для сериала «Годунов», Ткачук занимает отнюдь не второстепенное место.

Валерий Успенский («Француз», 2018)

Фотограф Валера, стиляга-интеллектуал, становится для протагониста Пьера Дюрана — студента из Франции — проводником по неофициальной Москве. Той, в которой танцуют под западный джаз, читают самиздат, говорят на запрещенные темы, слушают «Голос Америки», общаются с бывшими «политическими». Есть здесь и любовный треугольник, в котором опальная балерина Большого театра заигрывает с ним и с французом одновременно. В ленте Андрея Смирнова Валере уготована трагическая участь, и предчувствие ее Ткачук совмещает с неуемной жаждой жизни своего персонажа, мысленно давно преодолевшего железный занавес, но остающегося в плену трогательных заблуждений.