Вдовиченков рассказал об отсутствии стыда за роли в кино

Актер Владимир Вдовиченков рассказал в интервью «Известиям», что время крутых героев с оружием прошло.

По словам заслуженного артиста России, он «никогда не играл злодеев» и «воплощал на экране истории людей хороших, просто загнанных в угол жизненными обстоятельствами».

«А на ерунду, где показана лишь грубая сила, не соглашался никогда. Знаете, сколько мне предлагали сериалов типа «Братаны-5»? Миллион. Сейчас это время прошло», — сказал он.

При этом Вдовиченков отметил, что не стыдится своих ролей. «Нет, мне нравится то, что я делал, но сейчас мне хочется воплощать на экране что-то другое», — добавил актер.

Он подчеркнул, что сериал «Бригада» — «это история про дружбу, но мы два пишем, а три в уме: когда такие парни придут к тебе с утюгом, посмотрим, как ты заговоришь».

«Вспомните, когда возник криминал и та же самая «Бригада»? В эпоху тотальной несправедливости в стране, когда какие-то денежные мешки в одночасье стали хозяевами жизни», — заключил Вдовиченков.

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