Прямой эфир

Вдовиченков рассказал об отсутствии стыда за роли в кино

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Владимир Вдовиченков рассказал в интервью «Известиям», что время крутых героев с оружием прошло.

«Роль президента мне не нужна»
Актер и режиссер Сергей Безруков — о международных амбициях, случайном нокауте и помощи детям-отказникам

По словам заслуженного артиста России, он «никогда не играл злодеев» и «воплощал на экране истории людей хороших, просто загнанных в угол жизненными обстоятельствами».

«А на ерунду, где показана лишь грубая сила, не соглашался никогда. Знаете, сколько мне предлагали сериалов типа «Братаны-5»? Миллион. Сейчас это время прошло», — сказал он.

При этом Вдовиченков отметил, что не стыдится своих ролей. «Нет, мне нравится то, что я делал, но сейчас мне хочется воплощать на экране что-то другое», — добавил актер.

Он подчеркнул, что сериал «Бригада» — «это история про дружбу, но мы два пишем, а три в уме: когда такие парни придут к тебе с утюгом, посмотрим, как ты заговоришь».

«Вспомните, когда возник криминал и та же самая «Бригада»? В эпоху тотальной несправедливости в стране, когда какие-то денежные мешки в одночасье стали хозяевами жизни», — заключил Вдовиченков.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Пытаюсь на елку залезть и не ободрать ничего»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России
Мединский присвоил Дюжеву и Мерзликину звания заслуженных артистов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019