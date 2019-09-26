Марафон на сцене: Олег Басилашвили отметит 85-летие спектаклем

26 сентября Олегу Басилашвили исполняется 85. Но день рождения, как признался «Известиям» народный артист СССР, он отмечать не будет. Зато его отметят поклонники артиста. Наверняка многие из них пересмотрят «Осенний марафон» и «Вокзал для двоих», «О Бедном гусаре замолвите слово» и «Служебный роман»… В этих картинах, а также в сотнях театральных спектаклей сполна проявился талант замечательного актера. О его многочисленных гранях «Известиям» рассказали друзья и коллеги юбиляра, а сам он поделился ближайшими планами.

Юбилейную осень артист встречает в работе, как всегда, разноплановой.

— В БДТ зрители могут увидеть меня в ближайшее время в трех спектаклях, — рассказал Олег Валерианович «Известиям». — Это «Лето одного года» по сценарию американского драматурга Эрнеста Томпсона, в его основу легла пьеса «На золотом озере». А также спектакль по произведению Достоевского «Дядюшкин сон». Еще одна постановка называется «Палачи» (27, 28 сентября. — «Известия»). Действие разворачивается на севере Англии в 1965 году, когда главным событием в стране стал закон об отмене смертной казни.

Что касается юбилейных торжеств, то их артист не планирует.

— Не люблю я эти юбилейные дни, — признался он. — Поэтому постараюсь побыть в тесном кругу своей семьи: жены, дочки, двоих внуков шести и девяти лет. С ними я общаюсь каждый день. Еще мы собираемся в путешествие, но куда — это секрет.

Актеры и ансамбль

Творческая жизнь Олега Басилашвили — уже давно не тайна. Судьбоносных поворотов в ней было не так много, но каждый стоит иной биографии. Начал он со Школы-студии МХАТ, где его однокурсниками были Евгений Евстигнеев, Михаил Козаков и Татьяна Доронина. Видел Книппер-Чехову в «Вишневом саде» и считает, что во МХАТе, как ни парадоксально прозвучит, не было актеров — был ансамбль. Подобный тому, что создал в петербургском Большом драматическом Георгий Товстоногов. Басилашвили пришел туда в 1959-м и служит по сей день.

Басилашвили Олег Басилашвили во время торжественной церемонии празднования 100-летие БДТ имени Г.Товстоногова. Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Мне очень бы хотелось, чтобы БДТ нес гордо знамя, которое в свое время поднял Георгий Александрович Товстоногов, — поделился актер. — Чтобы жизнь человеческого духа, истина страстей и правда чувств были главными на сцене БДТ. Такой театр, на мой взгляд, может быть только театром-домом, театром-семьей, где все работники, невзирая на личные отношения, одухотворены одной идеей.

В БДТ Олег Басилашвили исполнил более 40 ролей, каждую из которых можно назвать актерской мечтой: Войницкий в «Дяде Ване», Хлестаков в «Ревизоре», Серпуховской в «Истории лошади», Джингль в «Пиквикском клубе»… И продолжает ежегодно наращивать список сыгранного.

По словам коллег, восхищает в нем умение не только сделать роль, но и сохранить ее, не утеряв премьерного блеска. Этому его качеству удивлялся еще Товстоногов. Он мог выстроить Басилашвили роль, а потом посмотреть спектакль через 20 показов, причем актер играл ровно так, как договаривались изначально.

Быть и исчезать

При этом покладистым и слепо следующим чужим указаниям Басилашвили никогда не был, напротив — считался и считается «неудобным».

— Олег был моим бесконечным оппонентом, — признался «Известиям» народный художник РСФСР Эдуард Кочергин. — Допустим, весь худсовет принял предложенное мной оформление, а Басилашвили — нет и даже спорил по этому поводу с Товстоноговым. В результате всё получалось, Олег был доволен и мы с ним оставались в хороших отношениях. Но человек он по природе консервативный, и если в чем-то убежден — его не сдвинешь.

Принципиальность Басилашвили сполна прочувствовали коллеги по кинематографу, но обид не затаили — творческие люди всегда найдут точки соприкосновения. Режиссер Владимир Бортко признался «Известиям», что он абсолютная противоположностью Олегу Валериановичу и по своим взглядам, и по тому, как воспринимать происходящие в стране события.

— Но, находясь порой по разные стороны баррикад, мы с удовольствием общаемся друг с другом, одинаково воспринимаем, что такое хорошо и что такое плохо в искусстве, — порадовался Владимир Бортко. — Басилашвили для меня пример порядочного человека. Он искренен в том, что проповедует. Это высочайшего класса актер (об этом даже и говорить странно — настолько очевидно) и высочайшего класса человек.

Басилашвили Заслуженный артист РСФСР Олег Басилашвили (в центре) в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" Фото: РИА Новости

Любопытно, что в кино «порядочный человек» Басилашвили редко играл положительные роли. В его послужном списке (более 80 картин) немало ролей мерзавцев и подлецов. Но вот незадача — презирать их не получается, уж больно обаятельны. И связать актера с каким-то конкретным персонажем тоже не удается. Басилашвили — актер, что называется, мерцающий, многогранный.

— Мне кажется, он жадный до любой роли. И в каждой выбирает для себя что-то новое, поэтому они ему удавались и удаются, — рассказал «Известиям» режиссер Владимир Краснопольский. — Театральные постановки, фильмы, в которых он снимался, с каждым разом раскрывали какой-то другой кусочек его таланта, который раньше не мог раскрыться в силу того, что не было необходимости. Если бы нужно было сыграть сверхчеловека, наверное, он бы сыграл. И он не был всё время на глазах. Он был тогда, когда нужно было быть, и потом исчезал.

В умении «быть и исчезать» Басилашвили напоминает одного из своих героев, Воланда. В экранизации Владимира Бортко он не был ни дьяволом, ни чертом, а просто существом, желающим посмотреть и понять, что же здесь происходит. Другими словами, непредвзято посмотреть на положение вещей. По мнению режиссера, Олег Валерианович сыграл его в высшей степени убедительно и точно, что неудивительно. Честность и неангажированность по отношению к жизни и к искусству — это и есть Басилашвили.

Материал подготовили Светлана Наборщикова, Николай Корнацкий, Зоя Игумнова, Евгений Авраменко