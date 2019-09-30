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Путин поедет во Францию на церемонию прощания с Шираком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания со скончавшимся бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 30 сентября, со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

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Экс-президент Франции умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Он возглавлял республику с 1995 по 2007 год.

Понедельник, 30 сентября, объявлен днем национального траура в республике. В церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будут присутствовать действующий французский лидер Эммануэль Макрон и лидеры других стран, включая президента России Владимира Путина.

Сообщалось, что церемония национального прощания с Шираком пройдет в Доме инвалидов 29 сентября. Бывший президент страны будет похоронен на столичном кладбище Монпарнас.

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