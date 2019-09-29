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Зариф рассказал о попытках Трампа договориться о встрече с Роухани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент США Дональд Трамп пытался через представителей договориться о встрече со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал в интервью NBC, опубликованном в воскресенье, 29 сентября.

«Он отправлял к нам нескольких посланников», — сказал Зариф.

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По словам министра, впоследствии на пресс-конференции Трамп заявил, что это иранская сторона просила его о встрече, а не наоборот.

«Это плохая исходная точка для консультаций», — отметил глава МИД Ирана. Он также упомянул заявление о готовности ужесточить санкции в отношении республики, которое Трамп сделала в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

27 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Трамп в ходе переговоров с европейскими странами на полях прошедшей ГА ООН предлагал отменить все санкции против Ирана. Однако, по словам Роухани, это «не было в приемлемой для Ирана форме».

25 сентября, выступая на Генассамблее ООН, Роухани заявил, что Тегеран не намерен вести с США переговоры по ядерной сделке, пока Вашингтон не отменит санкции. Перед этим президент Ирана отмечал, что Соединенные Штаты «должны создать необходимые условия» прежде чем начать диалог.

В 2018 году Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение части своих обязательств по документу.

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