На Тенерифе отключился свет

Испанский остров Тенерифе полностью остался без света. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщила в Twitter мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе.

«Мы пытаемся установить, что произошло и каким образом решить проблему как можно раньше», — сказано в сообщении.

Из-за отключения электроснабжения на острове перестали работать светофоры, властям пришлось привлечь к регулированию движения стражей правопорядка.

Компания Endesa, обеспечивающая энергоснабжение, сообщила, что на устранение проблемы понадобится шесть часов. О причинах отключения света не сообщается.

9 сентября сообщалось, что в Японии остались без электричества 885,6 тыс. домов из-за тайфуна «Факсай». Из-за непогоды там пострадали порядка 22 человек.