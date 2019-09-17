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Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Авария, вызвавшая блэкаут, произошла на территории Никарагуа, в системе центральноамериканской электроэнергетической интеграции. В настоящий момент энергоснабжение восстановлено практически в полном объеме.

В июне в Аргентине и Уругвае, а также в некоторых районах Бразилии и Парагвая отключили электричество из-за сбоя системы энергоснабжения.

В марте сообщалось о масштабных сбоях энергоснабжения в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро назвал эти события саботажем. Также он заявил, что у США имеются необходимые средства для проведения подобных атак.

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