Электроснабжение в Венесуэле восстановлено после аварии

Последствия аварии, оставившей без электричества ряд районов Венесуэлы, во вторник, 20 августа, были устранены в тот же день. Об этом рассказала в своем Тwitter-аккаунте государственная энергетическая компания Corpoelec.

«Благодаря сотрудникам Corpoelec полностью восстановлена подача электроснабжения после аварии, затронувшей некоторые зоны Каракаса и штата Миранда», — говорится в сообщении.

С начала года в Венесуэле произошла серия массовых отключений электричества, президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за аварии на «американский империализм».

7 марта произошел сбой в работе ГЭС имени Симона Боливара, что привело к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы. На следующий день подача электроэнергии частично возобновилась, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв, что вновь отключило большую часть страны от электричества.

25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут оставил без света не менее 16 из 23 штатов страны, в том числе и столичный регион. Авария повторилась 30 марта, оставив без света 21 штат. При этом блэкауты вызывают массовые протесты в стране.

3 апреля вице-президент Венесуэлы Делси Родригес объявила, что в стране пройдет модернизация энергосистем в связи с недавними отключениями электричества.