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Женская сборная России взяла «бронзу» Кубка мира по волейболу

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Фото: Всероссийская федерация волейбола/volley.ru
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Женская сборная России по волейболу заняла третье место Кубка мира, проходящего в пяти городах Японии: Хамамацу, Иокогаме, Тояме, Саппоро и Осаке. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 29 сентября.

Победителями чемпионата стали спортсменки из Китая, они заработали 29 очков, одержав 10 побед и не допустив ни одного поражения. «Серебро» соревнований взяла сборная США. У американок 28 очков при 10 победах и одном поражении. Россия набрала на соревнованиях 23 балла, проведя 8 победных и три проигранные встречи.

Отмечается, что отечественная сборная претендовала на серебряные награды турнира. Для такого результата российские волейболистки должны были одержать победу над сборной Бразилии с большим преимуществом по счету. Однако встреча, прошедшая 29 сентября, закончилась со счетом 1-3 в пользу Бразилии, что лишило Россию шанса на второе место Куба мира.

Ранее 28 сентября российская сборная проиграла американским соперницам со счетом 3-2.

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