Волейбольный клуб «Кузбасс» покинул главный тренер

Волейбольный клуб «Кузбасс» прекратил сотрудничество с главным тренером финном Туомасом Саммелвуо, сообщает пресс-служба команды в среду, 4 сентября.

Уточняется, что контракт, который должен был действовать до конца сезона-2021/22, был прекращен по инициативе специалиста. В команде отметили, что эта ситуация является беспрецедентной для российского волейбола.

Саммелвуо возглавил «Кузбасс» перед началом сезона-2016/17. За время его руководства волейболисты заняли второе место на Кубке России 2017 года, дебютировали в Кубке ЕКВ, где дошли до полуфинала, и впервые в истории команды стали чемпионами России.

С марта 2019 года финский специалист возглавляет сборную России. Под его руководством национальная команда стала победителем Лиги наций, а также прошла отбор на Олимпийские игры 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре хотят создать академию волейбола. Туда будут отбирать талантливых ребят всех возрастов.