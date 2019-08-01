Академию волейбола решили создать в Краснодаре

В Краснодаре планируют открыть академию волейбола. О развитии этого вида спорта рассказал первый замгубернатора, президент краевой федерации волейбола Андрей Алексеенко на открытой тренировке женского волейбольного клуба «Динамо». В этом году шесть игроков команды добились успехов в составах различных сборных на международной арене.

«Сейчас перед клубом «Динамо» поставлена амбициозная задача — вернуться в число лидеров российского волейбола», — сказал Андрей Алексеенко.

Для этих целей планируется создать академию, куда будут отбирать талантливых ребят всех возрастов, передают «Кубанские новости». Андрей Алексеенко отметил, что такой подход позволит не просто опираться на собственных воспитанников, но и бороться за самые высокие спортивные результаты. Спортивную школу возглавит прославленная двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Любовь Соколова.

Как сообщалось 15 июля, сборная России по волейболу обыграла в финале Лиги наций команду США и второй раз подряд выиграла турнир. Матч, проходивший в Чикаго, завершился со счетом 3–1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) в пользу россиянок. Ранее россияне вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу.