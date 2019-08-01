Ярославль и Кемерово станут городами — хозяевами ЧМ-2022 по волейболу

Ярославль и Кемерово вошли в десятку российских городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Они присоединятся к другим городам — хозяевам турнира, которые были объявлены в мае. В их список вошли: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Казань.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин будет проходить с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Это будет первая возможность РФ провести соревнование — в последний раз международный чемпионат проходил на территории СССР в 1952 и 1962 годах.

21 июля стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани.