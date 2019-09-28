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Россиянки уступили США на Кубке мира по волейболу

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Женская сборная России по волейболу проиграла США в матче Кубка мира в Японии. Встреча завершилась со счетом 3-2.

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Россиянки потерпели второе поражение на турнире и после девяти матчей россиянки занимают третью строчку, передает «Газета.ру».

Лидируют китаянки, вторыми идут американки. В десятом туре Россия встретятся с командой Кении в субботу, 28 сентября.

В турнире принимают участие 12 команд. Победитель определится по количеству набранных очков 29 сентября.

В августе россиянки победили Южную Корею и завоевали путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио.

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