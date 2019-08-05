Российские волейболистки отыгрались с 0-2 и пробились на Олимпиаду

Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 в Токио.

В третьем матче отборочного турнира в Калининграде россиянки добились волевой победы над Южной Кореей, передает «Газета.ру».

Встреча группы Е завершилась со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11). При этом Россия уступала по ходу матча два сета.

Таким образом, команда стала победителем группы, выиграв три матча из трех. Ранее россиянки победили Мексику (3-0) и Канаду (3-0).

6 июля женская сборная России по баскетболу проиграла команде Швеции в матче за 5–6-е место чемпионата Европы и не смогла завоевать право на участие в квалификации Олимпиады-2020 в Токио.