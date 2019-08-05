Прямой эфир

Российские волейболистки отыгрались с 0-2 и пробились на Олимпиаду

0
Фото: vk.com/russia_womens_volley_team
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 в Токио.

«При новом тренере нам доверяют больше»
Волейболист национальной сборной Максим Михайлов — о работе под руководством Туомаса Саммелвуо

В третьем матче отборочного турнира в Калининграде россиянки добились волевой победы над Южной Кореей, передает «Газета.ру».

Встреча группы Е завершилась со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11). При этом Россия уступала по ходу матча два сета.

Таким образом, команда стала победителем группы, выиграв три матча из трех. Ранее россиянки победили Мексику (3-0) и Канаду (3-0).

6 июля женская сборная России по баскетболу проиграла команде Швеции в матче за 5–6-е место чемпионата Европы и не смогла завоевать право на участие в квалификации Олимпиады-2020 в Токио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ярославль и Кемерово станут городами — хозяевами ЧМ-2022 по волейболу
Волейболист Мороз дисквалифицирован за допинг на 18 месяцев

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017