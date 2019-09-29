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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Bo
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Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.

Будучи в гостях у друзей он поругался с другим приглашенным. После этого его оппонент ушел, а затем вернулся с оружием и открыл беспорядочную стрельбу. В результате, кроме королевского телохранителя, который скончался от полученных ранений, не доехав до больницы, пострадали еще два человека, передает ТАСС.

Когда на место происшествия прибыла полиция, злоумышленник отказался сдаваться и после перестрелки, в которой пострадали пятеро силовиков, был убит.

Генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал с предыдущим королем Саудовской Аравии Абдаллой, затем стал телохранителем нынешнего монарха — короля Сальмана.

В августе в Нуази-ле-Гран (Франция) посетитель ресторана застрелил официанта, который, по его мнению, слишком долго не приносил его заказ. Пострадавший скончался на месте.

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