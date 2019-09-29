Прямой эфир

Названо число пострадавших из-за взрыва в Сумах

0
Фото: 24tv.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При взрыве на заводе в украинских Сумах пострадали восемь человек. Об этом сообщила Госкомиссия Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подробности о характере травм и состоянии раненных не приводятся, передает «Интерфакс».

Взрыв в производственном цеху произошел днем 28 сентября. На предприятии, производящем пластиковые крышки для бутылок, загорелся станок.

«Страна.UA» сообщает, что предприятие принадлежит итальянской Guala Closures Group, крупнейшему производителю пластиковых бутылок и крышек. У фирмы 27 заводов по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десять россиян находились на загоревшемся в Корее судне
Пожар возник на оружейном предприятии в Болгарии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019