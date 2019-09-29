Названо число пострадавших из-за взрыва в Сумах

При взрыве на заводе в украинских Сумах пострадали восемь человек. Об этом сообщила Госкомиссия Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подробности о характере травм и состоянии раненных не приводятся, передает «Интерфакс».

Взрыв в производственном цеху произошел днем 28 сентября. На предприятии, производящем пластиковые крышки для бутылок, загорелся станок.

«Страна.UA» сообщает, что предприятие принадлежит итальянской Guala Closures Group, крупнейшему производителю пластиковых бутылок и крышек. У фирмы 27 заводов по всему миру.