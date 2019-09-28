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В украинских Сумах на заводе прогремел взрыв

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Фото: 24tv.ua
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На заводе в украинском городе Сумы произошел взрыв. Как сообщили в субботу, 28 сентября, в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента пострадали восемь человек.

Как уточнили в ведомстве, взрыв прогремел в производственном цехе предприятия «Гуала Кложерс Украина» в 10:51 (время совпадает с мск). За взрывом последовало возгорание. В 11:55 пожар ликвидировали.

По данным портала ТСН, на заводе, где изготавливают пробки для пластиковых бутылок, загорелся станок.

22 сентября в Киеве загорелись девять автоцистерн с топливом. Горючее разлилось на площади 500 кв. м, пожару присвоили второй ранг сложности.

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