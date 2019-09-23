Появилось видео горения цистерн с топливом в Киеве

Девять автоцистерн с топливом загорелись в Киеве 22 сентября. Ранее издание «Бизнес.медиа» со ссылкой на очевидцев сообщило, что слышны взрывы.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации уточнили, что возгорание произошло на улице Вискозная в районе Дарницкого вагоноремонтного завода.

Произошел разлив горючего на площади 500 кв. м. В тушении пожара задействованы 15 единиц техники и 75 человек. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Информация о пострадавших пока не поступала.

19 сентября сообщалось, что в Луганске вблизи автомобильного моста произошел мощный взрыв.