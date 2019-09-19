Появилось видео мощного пожара в торговом центре в Грозном

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео сильного пожара, охватившего торгово-развлекательный центр «Гранд Парк» в Грозном. На кадрах с места ЧП видно, что огонь охватил несколько этажей здания.

Отмечается, что посетителей и сотрудников ТЦ эвакуируют. На месте работают сотрудники МЧС, пожару присвоен второй ранг сложности. Как отмечает ТАСС, огонь охватил 300 квадратных метров здания.

Информации о возможных пострадавших пока нет.

16 сентября пожар произошел в крупном торговом центре Биробиджане. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.