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Названа предварительная причина пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке

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Фото: youtube.com/vlmassage Линк
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Причиной пожара в одном из крупнейших торговых центров Владивостока «Максим» мог стать взрыв газового баллона в кафе. Об этом 21 августа сообщил представитель администрации Приморья.

Возгорание возникло рано утром в кафе, расположенном на пятом этаже на мансарде. Огонь охватил 1 тыс. кв. м, произошло обрушение некоторых внутренних конструкций, в настоящее время пожарные локализовали возгорание.

«В 6:06 (23:06 пятницы мск) в торговом центре, предположительно от взрыва газового баллона, возник пожар. Пожару был присвоен ранг №2», — приводит сообщение «РИА Новости».

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

19 сентября крупный пожар на площади 300 кв. м произошел в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном. Весь персонал и посетителей удалось оперативно эвакуировать.

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