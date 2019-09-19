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Взрыв вблизи путепровода власти ЛНР назвали терактом

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Фото: Луганский Информационный Центр
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МВД самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) считает взрыв в районе автомобильного моста в Луганске терактом. Об этом 19 сентября сообщил глава ведомства Игорь Корнет.

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По его словам, речь идет о путепроводе на пересечении улиц Лутугинской и Второй Строительной, по которому перевозят хлебную продукцию.

«Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв», — цитирует министра «РИА Новости».

Корнет добавил, что по взрыву у ведомства есть «серьезные зацепки», которые позволят в ближайшее время установить исполнителя атаки.

Взрыв произошел в ночь на 19 сентября. По главы МВД, инцидент может быть связан с доставкой в Луганск гуманитарной помощи из России, так как маршрут автоколонн пролегает именно в этом районе. Машины пришлось направить по другой дороге.

Власти ЛНР сформировали оперативный штаб по расследованию инцидента, усилена безопасность стратегически важных объектов республики — электростанций и путепроводов.

На данный момент путепровод перекрыт, прорабатываются объездные пути. Будет возбуждено уголовное дело, сообщает ЛуганскИнформЦентр.

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