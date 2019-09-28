Десять россиян находились на загоревшемся в Корее судне

На борту судна, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились 10 россиян, в том числе капитан корабля, никто из них не пострадал. Об этом 28 сентября сообщил вице-консул России в Пусане Евгений Евдокимов.

«На судне в момент взрыва не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. Видимо, что-то было в грузе, из-за чего произошел взрыв и возгорание», — цитирует Евдокимова ТАСС.

По его словам, россиянам была оказана первая помощь на месте, госпитализация никому не понадобилась. Танкер следовал под флагом Каймановых островов.

Как сообщает «РИА Новости», всех моряков с судна своевременно эвакуировали, никто серьезно не пострадал. Генконсульство находится в контакте с капитаном судна, агентирующей компанией и местной полицией.

По данным СМИ, на борту танкера находились россияне и филиппинцы. Утром 28 сентября на судне произошел взрыв, за ним последовал пожар, который перекинулся на соседний корабль.