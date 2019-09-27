Пожар возник на оружейном предприятии в Болгарии

Пожар возник на оружейном заводе «Дунарит» в районе города Русе в Болгарии. Об этом в пятницу, 27 сентября, агентство БГНЕС.

По его данным, на месте инцидента работают пожарные, полиция и медики скорой помощи. Работники завода эвакуированы спасателями. Информации о пострадавших нет.

Данных о взрыве нет, заявил директор Главного управления пожарной охраны и чрезвычайной безопасности Николай Николов. В соседних населенных пунктах селе Николаево и городе Мартине эвакуированы дети из детских садов и школ.

На «Дунарите», основанном в 1903 году производят авиационные, артиллерийские и инженерные боеприпасы. Там изготавливают ракеты и промышленную взрывчатку.

Ранее в пятницу во французском Руане потушили пожар, вспыхнувший в ночь на четверг на химическом заводе Lubrizol. Огонь на предприятии вспыхнул после серии взрывов неизвестного происхождения.