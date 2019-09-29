Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год

Планировавшийся в конце 2019 года первый запуск трех связных космических аппаратов «Гонец-M» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк отложили на следующий год. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Первый из двух запусков трех спутников «Гонец-M» ракетой «Союз-2.1б» отложен на 2020 год», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.

Ранее другой источник агентства в отрасли сообщал, что в ноябре состоится запуск трех «Гонцов-M» ракетой «Рокот». Затем в конце года планировалось запустить еще три «Гонца-M» ракетой «Союз-2.1б».

В следующем году предполагался еще один пуск «Союза-2.1б» с тремя «Гонцами-M», а в 2021-2022 годах намечалось вывести на орбиту шесть «Гонцов-M» двумя ракетами «Ангара-1.2» по три аппарата на каждой.

В субботу сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Протон-M» с российскими связными космическими аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103», запланированный на 2019 год, отложили на весну следующего года.