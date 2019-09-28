Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

В Москве задержали с наркотиками женщину, похожую на актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлено задержание. Впрочем, сама актриса заявила, что видео, возможно, смонтировано.

О задержании женщины с 0,69 г кокаина проинформировали в Главном управлении МВД по Москве. В сообщении ведомства говорится, что сотрудники автоинспекции остановили автомобиль Cadillac, которым управляла гражданка 1980 года рождения. При общении со стражами порядка женщина заметно нервничала. Когда ей предложили пройти медицинское освидетельствование, женщина отказалась. При обыске у нее обнаружили пакет с наркотиком.

Как отмечает телеканал, актриса сама подтвердила сотрудникам ДПС, что имеет при себе наркотики. Она рассказала, что спрятала запрещенное вещество в нижнем белье, затем извлекла сверток и передала правоохранителям.

Позже журналисты связались с Бочкаревой, и она пообещала посмотреть видео с задержанием.

«Мне самой интересно, я ли там на видео. Или это не я, может быть, это монтаж», — сказала актриса.

Как сообщили в полиции, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков». Женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.