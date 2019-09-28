Прямой эфир

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве задержали с наркотиками женщину, похожую на актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлено задержание. Впрочем, сама актриса заявила, что видео, возможно, смонтировано.

О задержании женщины с 0,69 г кокаина проинформировали в Главном управлении МВД по Москве. В сообщении ведомства говорится, что сотрудники автоинспекции остановили автомобиль Cadillac, которым управляла гражданка 1980 года рождения. При общении со стражами порядка женщина заметно нервничала. Когда ей предложили пройти медицинское освидетельствование, женщина отказалась. При обыске у нее обнаружили пакет с наркотиком.

Как отмечает телеканал, актриса сама подтвердила сотрудникам ДПС, что имеет при себе наркотики. Она рассказала, что спрятала запрещенное вещество в нижнем белье, затем извлекла сверток и передала правоохранителям.

Позже журналисты связались с Бочкаревой, и она пообещала посмотреть видео с задержанием.

«Мне самой интересно, я ли там на видео. Или это не я, может быть, это монтаж», — сказала актриса.

Как сообщили в полиции, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков». Женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В аэропорту Аргентины обнаружено 240 кг кокаина в багаже пассажиров
Береговая охрана США перехватила подлодку с кокаином на $165 млн

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019