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В Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту

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Фото: bourbonoffshore.com
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Во время шторма в Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode с гражданами Украины на борту. Как сообщил в субботу, 28 сентября, представитель МИД Украины Василий Кирилич, троих человек с судна удалось спасти, двое из спасенных — украинцы.

Кирилич написал в Twitter, что спасательная операция продолжается.

Ранее 28 сентября Кирилич рассказал «Интерфаксу», что судно пропало в 1,2 тыс. морских миль от заморского департамента Франции — Мартиники. По его словам, поисковую операцию ведет французская служба спасения на море (MRCC). Консульская служба МИД Украины поддерживает контакт со спасателями и с компанией-судовладельцем.

По данным информагентства, на борту пропавшего судна могли находиться десять украинцев.

15 сентября сообщалось о перевернувшейся шлюпке с гражданами Демократической Республики Конго. 76 человек удалось спасти, еще 36 в результате ЧП пропали без вести.

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