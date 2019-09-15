В ДР Конго более 30 пассажиров затонувшей шлюпки пропали без вести

Пассажиры затонувшей шлюпки на реке в Демократической Республике Конго пропали без вести. Об этом 15 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление местной полиции.

«На реке Конго рядом с населенным пунктом Мамбутука <…> затонула шлюпка, которая шла из Балибамби по направлению в Киншасу», — говорится в сообщении. Уточняется, что 36 человек пропали без вести, 76 человек уцелели.

Подробности аварии пока неизвестны.

Ранее в мае в результате затопления судна в ДР Конго погибли не менее 30 человек.