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В ДР Конго более 30 пассажиров затонувшей шлюпки пропали без вести

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Фото: ТАСС/AP/Al-hadji Kudra Maliro
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Пассажиры затонувшей шлюпки на реке в Демократической Республике Конго пропали без вести. Об этом 15 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление местной полиции.

«На реке Конго рядом с населенным пунктом Мамбутука <…> затонула шлюпка, которая шла из Балибамби по направлению в Киншасу», — говорится в сообщении. Уточняется, что 36 человек пропали без вести, 76 человек уцелели.

Подробности аварии пока неизвестны.

Ранее в мае в результате затопления судна в ДР Конго погибли не менее 30 человек.

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