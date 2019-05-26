Не менее 30 человек погибли при затоплении судно в ДР Конго

Судно затонуло в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго. Не менее 30 человек погибли, пишет Associated Press.

Мэр города Инонго Симона Мбоо Вемба сообщил, что около 200 человек на данный момент числятся пропавшими без вести. Также отмечается, что более 80 пассажиров удалось спасти.

По предварительным данным, большинство находившихся на судне были учителями. Люди плыли по озеру ради получения зарплаты. Другим способом добраться невозможно из-за плохого качества дорог.

В мае в результате нападения вооруженных людей на рыбный рынок на северо-востоке Демократической Республики Конго погибли 19 человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести.